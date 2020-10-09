Игрок ФК «Ростов» Матиас Норманн заявил о скором уходе из клуба

О намерении покинуть футбольный клуб «Ростов» заявил полузащитник команды Матиас Норманн. Об этом игрок сообщил в интервью vg.no.По словам норвежского спортсмена, он подходит к тому, чтобы совершить следующий важнейший шаг в своей карьере. Судя по словам 24-летнего футболиста, в ближайшее время он действительно покинет «Ростов».- Я в ближайшее время планирую обсудить со своими коллегами то, в каком клубе хочу играть дальше, - рассказал Норманн.Как сообщил адвокат норвежца Имад Эль Хаммичи, есть шанс, что трансфер хавбека может состояться уже в январе.