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Игрок ФК «Ростов» Матиас Норманн заявил о скором уходе из клуба

Игрок ФК «Ростов» Матиас Норманн заявил о скором уходе из клуба
О намерении покинуть футбольный клуб «Ростов» заявил полузащитник команды Матиас Норманн. Об этом игрок сообщил в интервью vg.no.

По словам норвежского спортсмена, он подходит к тому, чтобы совершить следующий важнейший шаг в своей карьере. Судя по словам 24-летнего футболиста, в ближайшее время он действительно покинет «Ростов».

- Я в ближайшее время планирую обсудить со своими коллегами то, в каком клубе хочу играть дальше, - рассказал Норманн.

Как сообщил адвокат норвежца Имад Эль Хаммичи, есть шанс, что трансфер хавбека может состояться уже в январе.

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