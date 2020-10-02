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Английский футбольный клуб заинтересовался полузащитником «Ростова» Норманном

Английский футбольный клуб заинтересовался полузащитником «Ростова» Норманном
Английский ФК «Фулхэм» проявил интерес к 24-летнему полузащитнику футбольного клуба «Ростов» Матиасу Норманну, сообщает издание Daily Mail. При этом «Фулхэм» может сделать предложение донскому клубу только в случае провала переговоров с «Челси» об аренде Лофтуса-Чика.

Ранее полузащитником из Норвегии заинтересовался главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Однако московский клуб не спешит что-либо предлагать «Ростову», так как «желто-синие» хотят за Норманна 25 миллионов евро.

Напомним, Матиас Норманн перешел в «Ростов» из английского клуба «Брайтон» в январе 2019 года. Тогда трансфер футболиста оценивался в 1,7 миллиона евро. Контракт полузащитника с донской командой заключен до июня 2024 года.

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