Футбольный клуб «Ростов» может лишиться еще одного легионера. Боснийский защитник Деннис Хаджикадунич планирует этим летом перейти в итальянский «Сассуоло».Хаджикадунич присоединился к «Ростову» в 2018 году. Его дебют состоялся 10 ноября 2018 года в матче против московского «Динамо». Первый гол за клуб он забил 8 июля 2020 года в игре против «Уфы». За время выступления за «Ростов» он сыграл 60 матчей и отметился двумя забитыми мячами.С 2022 года Хаджикадунич играл на правах аренды в зарубежных клубах. Последним местом его аренды стала итальянская «Сампдория», куда он перешел в 2025 году.Соглашение с «Ростовом» истекает 30 июня 2026 года. На сайте transfermarkt.world пока указано, что Хаджикадунич находится без клуба. Однако уже появилась информация о его возможном переходе в итальянскую команду, где ему может быть отведена конкретная роль в перестройке обороны.