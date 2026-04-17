Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Футбольный клуб «Ростов» может лишиться еще одного легионера. Боснийский защитник Деннис Хаджикадунич планирует этим летом перейти в итальянский «Сассуоло».

Хаджикадунич присоединился к «Ростову» в 2018 году. Его дебют состоялся 10 ноября 2018 года в матче против московского «Динамо». Первый гол за клуб он забил 8 июля 2020 года в игре против «Уфы». За время выступления за «Ростов» он сыграл 60 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

С 2022 года Хаджикадунич играл на правах аренды в зарубежных клубах. Последним местом его аренды стала итальянская «Сампдория», куда он перешел в 2025 году.

Соглашение с «Ростовом» истекает 30 июня 2026 года. На сайте transfermarkt.world пока указано, что Хаджикадунич находится без клуба. Однако уже появилась информация о его возможном переходе в итальянскую команду, где ему может быть отведена конкретная роль в перестройке обороны.
Фото:transfermarkt.world
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика