ХК «Ростов» во втором контрольном матче обыграл «Бейбарыс»: фоторепортаж



Второй предсезонный матч против «Бейбарыса» закончился для ХК «Ростов» победой. Игра прошла 4 августа в Сочи. «Кондоры» вышли на лёд с новым голкипером Сергеем Павловым.



Уже через несколько минут после начала игры донские хоккеисты открыли счёт. На 12-й минуте они забили ещё одну шайбу — 2:0. С таким счётом команды ушли на перерыв.



Вторая двадцатиминутка началась с новых атак «Ростова». «Красно-белые» забивали шайбу за шайбой, пока к концу периода цифры на табло не показали 8:0.



На 53-й минуте матча Максим Кукурудза, который заменил на воротах Сергея Павлова, всё-таки пропустил один удар. Третий период «кондоры» завершили ответной шайбой. Игра закончилась со счётом 9:1.

