ХК «Ростов» уступил в овертайме «Дизелю»

Ростовчане вели по ходу встречи 3:0, но уступили 3:4. Взять реванш за прошлый сезон не вышло. Именно пензенский клуб весной выбил ростовчан из плей-офф ВХЛ, победив 4:0 в серии.Хотя начало было за ростовчанами – в первом периоде красно-белые забили трижды (Иван Казаков, Роман Опалев и Савва Андреев) и смотрелись намного лучше соперника. Но во втором отрезке игра была равной, «Дизель» забил один гол, а в третьем отрезке встречи – ещё два. В итоге дело дошло до овертайма, где гости быстро решили судьбу матча в свою пользу.В других матча игрового дня ВХЛ нефтекамский «Торос» разгромил на своём льду альметьевский «Нефтяник» 6:0, пермский «Молот» был сильнее ижевской «Ижстали» 4:0, казанский «Барс» крупно обыграл на выезде «Тамбов» 6:0, а воронежский «Буран» превзошёл дома самарский ЦСК ВВС 3:1.13 октября команда Григория Пантелеева сразится дома с ЦСК ВВС (Самара). Пока в турнирной таблице ВХЛ ростовчане идут на 12 месте из 27.