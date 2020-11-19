ХК «Ростов» уступил «Ижстали»

К игре в столице Удмуртии ростовчане подошли на серии из трёх выигрышей кряду и на четвертом месте в таблице. «Ижсталь» же находилась на предпоследней строчке турнирки ВХЛ, поэтому расклад был прост – один из лидеров приехал в гости за двумя очками. Однако произошла неожиданная оказия.В первом отрезке игры гости смотрелись гораздо мощнее. «Красно-белые» больше владели шайбой и намного чаще угрожали воротам соперника. Иногда «сталеварам» и вовсе приходилось пробрасываться, чтобы спасти ворота. По броскам в створ дончане обошли своего оппонента почти в два раза – 13:7. Но это, увы, не смогло помочь забросить хотя бы разок – 0:0 после первой части встречи.Второй период проходил в более равной борьбе. Очевидно, тренерский штаб «Ижстали» сумел хорошенько настроить своих игроков. ХК «Ростов» всё ещё смотрелся сильнее, но на счёте это по-прежнему не отражалось. «Кондоры» не использовали ряд моментов для взятия ворот. Также стали возникать острые эпизоды и в зоне «южан». На второй отдых команды отправились при тех же нулях на табло.А в дебюте третьей части игры хозяева повели. Максим Рогов мощно «выстрелил» от синей линии, а Антон Кочуров подправил – 1:0. В оставшееся время ХК «Ростов» почти без конца атаковал, но так и не сумел спасти матч. Итог – проигрыш с минимальным счётом.В остальных матчах в ВХЛ «Торос» (Нефтекамск) переиграл дома «Буран» (Воронеж) - 4:2, ХК «Тамбов» взял верх на выезде над «Молотом-Прикамье» (Пермь) - 3:1, «Металлург» (Новокузнецк) по буллитам уступил «Ладе» (Тольятти) - 3:4 Б, «Сокол» (Красноярск) со счётом 2:1 обыграл в гостях «Барс» (Казань), а «Дизель» (Пенза) превзошёл «Ермака» (Ангарск) - 5:1.22 ноября ХК «Ростов» сыграет в гостях против «Нефтяника» (Альметьевск). В общей турнирной таблице ВХЛ подопечные Григория Пантелеева стоят на 6-м месте из 26.