ХК «Ростов» уступил «Дизелю» и закончил сезон

Ситуация для красно-белых была очень сложной – счёт в серии до четырёх побед был уже 0:3, отступать было некуда. Чтобы продлить серию и спасти какие-то шансы на выход в ¼ финала нужно было выигрывать.В первом отрезке матча «кондоры» ни в чём не уступали сопернику. Игра была равной, и коллективы больше внимания уделяли обороне. Шайб заброшено не было. Во втором периоде вновь не было голов. Но теперь уже игровое преимущество «Дизеля» было просто уничтожающим – 33:4 по броскам и 19:3 по броскам в створ ворот. ХК «Ростов», вероятно, потратил все силы на вчерашнюю игру с двумя изнурительными овертаймами. Но до второго перерыва счёт «0:0» на табло всё-так дожил.В третьей части вечера это произошло. В середине периода при игре в большинстве счёт открыл Данила Попов, а через три минуты Александр Борисенков забил второй. Команда Григория Пантелеева пошла большими силами в нападении, однако забить хотя бы один гол так и не сумела. Итог – проигрыш ростовчан 0:2. В серии со счётом 4:0 побеждает «Дизель» и выходит в четвертьфинал. ХК «Ростов» завершает сезон.В остальных матчах плей-офф ВХЛ челябинский «Челмет» переиграл на своём льду воскресенскому «Химику» 3:1 (в серии 1:2), нефтекамский «Торос» одолел тюменский «Рубин» 2:1 (2:2), ХК «Тамбов» на своей площадке проиграл учалинскому «Горняку» 1:2 (0:3), казанский «Барс» был сильнее санкт-петербургского «Динамо» 1:0 (1:3), ХК «Рязань» дома обыграл альметьевский «Нефтяник» 3:2 (1:2), а ханты-мансийская «Югра» неожиданно проиграла красногорскому «Динамо МО» 0:2 и 3:1 в серии.Сезон 2020/2021 для ХК «Ростов» в Чемпионате ВХЛ завершён. Клуб впервые в своей пока недолгой истории пробился в плей-офф лиги, но проиграл в первом раунде – 0:4 в серии.