ХК «Ростов» потерпел поражение от ХК «Челны» в матче 2 декабря

ХК «Ростов» потерпел поражение от ХК «Челны» в матче 2 декабря. Встреча команд в Ледовом дворце спорта в Набережных Челнах завершилась со счетом 4:2.

Счет открыл противник уже на 11 минуте игры. Но за несколько секунд до перерыва южанам удалось сравнять счет. Так, шайбу в ворота противника забил Мурат Галиев. На 26 минуте игры Ярослав Сергиевский увеличил счет до двух очков. Соперники активно сопротивлялись. В середине матча четыре игрока «Челнов» даже получили удаление за подножки и удержание соперника клюшкой. Перед вторым перерывом счет вновь сравнялся до 2:2. К сожалению, к концу встречи ростовчане стали отставать. Сразу три игрока успели получить удаление со льда. Хозяева арены воспользовались положением «Ростова» и забили еще две шайбы. Встреча закончилась победой ХК «Челны» со счетом 4:2.

- Нельзя удаляться. Дисциплина в очередной раз нас подвела сегодня. Я понимаю, что они не хотели специально этого делать, к сожалению. Сколько можно… Нужно играть максимально собранно и ответственно. Мы удаляемся три раза подряд. Вот и все. А так равная игра была, - сказал главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.


Следующая игра у «Ростова» состоится 4 декабря на выезде с ЦСК ВВС.



Следующая игра у донской команды пройдет с «Нефтяником» 10 декабря.
Фото: ХК «Ростов»
