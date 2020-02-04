ХК «Ростов» переиграл на выезде «Тамбов»



Несколько дней назад ХК «Ростов» триумфально обыграл «Тамбов» на своей площадке - 5:2, отыгравшись с 0:2. И вот теперь предстояло играть с взбешёнными «волками» на их льду. Игра получилась крайне упорной, но два балла всё-таки достались «кондорам».



С первых минут обе команды ввязались в ожесточённую борьбу. Было относительно много голевых моментов, однако хорошо играли оба вратаря – Сергей Павлов у ХК «Ростов» и Денис Перетягин у ХК «Тамбов». Голов в первые двадцать минут не было. Не было их и во втором периоде, однако второй отрезок игры прошёл под знаком полного доминирования команды хозяев, которая превзошла соперника по броскам в створ ворот - 18:6, втрое!



В третьем периоде наконец-то счёт был открыт. Причём сделали это гости, что было, пожалуй, несправедливо, но почему бы и нет? Владислав Туник эффектным броском в верхний угол заставил кипера «Тамбова» капитулировать – 0:1. Тамбовчане без оглядки на собственные ворота пошли в атаку. И это вскоре принесло свои плоды. Сначала после броска Александра Игнатова и сейва Сергея Павлова Игорь Игнатушкин добил шайбу в сетку с пятака – 1:1. Через несколько минут Дмитрий Селютин после сольного прохода послал шайбу в ворота в падении – 2:1. Ростовчанам потребовалось меньше минуты, чтобы ответить. Алексей Прохоров продемонстрировал отличную реакцию и добил каучуковый диск в ворота, удобный отскок – 2:2 – и овертайм. На 63-й минуте игры тот же Прохоров вырвал для «красно-белых» выездную победу – 3:2.



У «Ростова» теперь 46 очков, и он делит 11-е место с «Торпедо-Горький». 7 февраля подопечные Григория Пантелеева сыграют в Воронеже с «Бураном».