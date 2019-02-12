ХК «Ростов» переиграл на своем льду «Чебоксары»



Донские хоккеисты превзошли одного из самых неудобных соперников в лиге – 4:2.



ХК «Ростов» еще несколько туров назад официально гарантировал себе первое место в регулярном чемпионате ВХЛ-Б и первый номер посева в плей-офф. Это обстоятельство теоретически должно было раскрепостить игроков и дать тренерскому штабу большие возможности для экспериментов с тактикой и составом. «Чебоксары» находятся в другом положении – третье место и небольшие шансы достать идущую второй «Мордовию».



Стартовый отрезок игры на правах хозяев лучше провели «кондоры». На первой минуте они открыли счет. Лучший снайпер и бомбардир лиги Алексей Прохоров с передач Андрея Мартынова и Андрея Леонова забил очередной свой гол, 1:0. Были шансы еще, однако гости уперлись и не дали ростовчанам развить успех. Ближе к перерыву «Чебоксары» освоились окончательно и стали временами серьезно угрожать воротам «красно-белых».



Наступательный порыв «чувашских богатырей» продолжился и во втором периоде. Однако на это дончане ответили голом Никиты Глотова – 2:0. Ассистировали Владислав Туник и Александр Пукс. «Чебоксары» бросили в бой все силы, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пройти оборону ростовчан. На исходе периода ХК «Ростов» забил еще один гол. Василий Мякинин довел преимущество своего клуба до 3:0. Ассисты - у Павла Щербакова и Егора Кулакова.



События складывались для ХК «Ростов» вполне благополучно. Казалось, что подопечные Григория Пантелеева должны спокойно побеждать и даже немного экономить силы. Но гости были настроены биться до самого конца. За несколько минут до финальной сирены ситуация резко меняется. «Чебоксары» забивают дважды (Илья Терехин и Павел Никулин) и до предела обостряют ситуацию. «Красно-белые» берут тайм-аут и заметно нервничают. Последние минуты гости проводят в атаке, но пропускают в пустые ворота – победный гол забил Александр Пуск. Итог – нелегкая победа ростовчан, 4:2.



Вторая игра пройдет в Ростове-на-Дону 14 февраля.