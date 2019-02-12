ХК «Ростов» проиграл на своем льду ХК «Чебоксары»



Донские хоккеисты уступили с разницей в три шайбы – 3:6.



«Чебоксары» - самый неудобный соперник последних двух сезонов. В прошлом году именно этот клуб выбил ростовчан в полуфинале. В этом сезоне «красно-белым» тоже не удается достичь существенного перевеса. В декабре команды обменялись победами. В этот раз произошло то же самое.



Первый период лучше начали гости. На шестой минуте игры «Чебоксары» усилиями Ленара Халимова открыли счет. Дончане пошли вперед большими силами и после нескольких «пристрелочных» бросков смогли-таки сравнять счет. Отличился лучший снайпер Первенства ВХЛ Алексей Прохоров (результативные передачи у Андрея Леонова и Андрея Мартынова).



Вторая двадцатиминутка получилась самой насыщенной. Сначала команда гостей опять вышла вперед. Отличился Антон Тихомиров, 1:2. «Кондоры» ответили шайбой Романа Поляничева при игре в формате 4 на 4, 2:2. Две минуты спустя клубы забросили еще по одной шайбе. У чувашского коллектива отличился Егор Парфенов, а за дончан точный бросок исполнил Егор Кулаков, 3:3. После некоего взрыва наступило затишье, продлившееся до самого второго перерыва.



В самом начале третьего отрезка игры «Чебоксары» забили в меньшинстве, убежав в контратаку после перехвата, 3:4. Возможно, это психологически повлияло на «красно-белых». Подопечные Григория Пантелеева много атаковали, но катастрофически не везло. А в концовке «чувашские богатыри» забили дважды, решив исход игры. Итог – закономерное поражение ХК «Ростов» - 3:6.



До завершения регулярного чемпионата осталось сыграть три матча: 19 и 20 февраля на выезде против саранской «Мордовии» и еще одна домашняя игра с ХК «Челны» - дата пока не определена.