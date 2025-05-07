Голкипер ФК «Ростов» стал лучшим игроком по итогу 27-го тура РПЛ

Фото: ФК Ростов

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги лучшим игроком был признан Рустам Ятимов из «Ростова».В матче с «Химками» дончане сыграли вничью — 1:1. Защитник Максим Осипенко спас команду от поражения, сравняв счёт ударом со штрафного. Однако лучшим игроком тура был признан Рустам Ятимов, вратарь «Ростова». Он совершил четыре сейва, предотвратив попадание мяча в ворота.На втором месте в рейтинге — Вячеслав Якимов из «Факела», который сделал восемь отборов. Третьим стал Евгений Морозов из «Локомотива», совершивший 13 перехватов.«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице. Впереди у команды ещё три матча в рамках Российской Премьер-Лиги.