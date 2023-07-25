Максим Осипенко признан лучшим игроком матча с «Факелом» в РПЛ

Фото: ФК «Ростов»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко признан лучшим игроком матча с «Факелом». Об этом сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.В начале игры донская команда отставала со счетом 1:0 в пользу «Факела». Однако, благодаря голу Максима Осипенко счеты сравнялись. Игроки «Ростова» набрались сил и смогли вырваться вперед, одержав победу со счетом 2:1.Максим Осипенко перешел в ФК «Ростов» еще в 2020 году. Он заключил контракт с «желто-синими» до 2027 года.Ранее футболист выступал за омские «Нефтяник» и «Иртыш». В 2016 году начал играть за «Факел». Там спортсмен провел более 100 матчей.