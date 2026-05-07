Экс-министра финансов Лилию Федотову перевели в СИЗО-4 Ростова

Фото: Дондей

Бывшую главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову в конце апреля перевели в ростовский следственный изолятор. Речь идет о СИЗО-4, которое находится на улице Большой Садовой.Дело экс-чиновницы поступило в суд Ростова-на-Дону в марте этого года. До этого обвиняемая по делу о злоупотреблении должностными полномочиями находилась под стражей в Москве. После передачи материалов в ростовский суд Федотову этапировали в Ростовскую область.До конца апреля она содержалась в СИЗО Новочеркасска. Из-за этого регулярно возникали проблемы с доставкой подсудимой в суд. Слушания нередко начинались с задержкой на несколько часов.Как стало известно DonDay, теперь Лилия Федотова находится в СИЗО-4 Ростова. Поскольку изолятор расположен недалеко от здания суда, трудностей с ее доставкой на заседания, вероятно, больше не будет.