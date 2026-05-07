По делу Лилии Федотовой допросили представительницу правительства Ростовской области

- Они говорят, что Лилия Федотова привлекла три коммерческих кредита. На допросе ответчица подтвердила, что кредиты подписывала моя обвиняемая с Ларисой Аношиной. Один из кредитов подписала Аношина. То есть как это Федотовой могут приписывать три кредита, если она не подписывала один из них? Это очень важный момент. На заседании этот вопрос был поднят впервые, - отметил журналисту DonDay адвокат обвиняемой.

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 6 мая прошло очередное заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. На этот раз слушание провели в открытом режиме, в присутствии журналистов.Сейчас процесс находится на стадии рассмотрения доказательств стороны обвинения. Ранее представителей прессы уже дважды просили покинуть зал суда из-за сведений, которые нельзя было разглашать во время допроса свидетелей. Однако на первом майском заседании таких ходатайств больше не поступало.В этот день в суде допросили представителя потерпевшей стороны — начальника отдела судебной и договорной работы правительства Ростовской области Наталью Фисенко.Она пояснила, что опирается на материалы уголовного дела, акты Счетной палаты России и документы, имеющиеся у регионального правительства. По ее словам, обвиняемая оформила три коммерческих кредита в банке. Заемные средства привлекались через конкурс, однако получить их по более низкой ставке не удалось. В итоге область взяла кредиты под более высокий процент для пополнения бюджета. Переплата по процентам, как утверждает сторона потерпевших, и составила ущерб в размере 1,6 миллиарда рублей.Обвинение настаивает, что в 2020 году регион мог воспользоваться казначейскими или бюджетными кредитами из федерального бюджета. В то же время защита подчеркивает, что тогда не все субъекты страны использовали такую возможность. По словам адвокатов, государственные кредиты оформили примерно 53 региона.Во время заседания Лилия Федотова пыталась задать вопросы представительнице потерпевшей стороны. Подсудимая хотела показать, что закон не обязывал ее брать именно бюджетные кредиты. Однако судья несколько раз прерывал ее, указав, что таким образом она фактически пытается давать собственные пояснения.После допроса прокурор перешел к изучению письменных материалов дела. Он сообщил, что в деле есть аудиозаписи разговоров Лилии Федотовой. Их планируют прослушать на следующих заседаниях. Новую дату слушания назначили на 27 мая.