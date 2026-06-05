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После смерти роженицы в Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении медика

После смерти роженицы в Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении медика
После смерти роженицы в Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении медика по статье «Причинение смерти по неосторожности», информирует региональный Следственный комитет.

- В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - написали в ведомстве.

Напомним, что трагическая история произошла 5 апреля в городе Новочеркасске. 27-летняя Анна Малова приехала рожать в местный роддом. Но все прошло не так, как планировалось. Во время схваток у Анны начались сильные боли. Ей было сделано несколько уколов анестезии. После чего роженица впала в кому. Ей сделали кесарево сечение, ребенка удалось спасти.

Саму Анну отвезли в Ростов, где она скончалась, не приходя в сознание. Семья девушки винит во всем анестезиолога, который вводил ей лекарство. Позже СУ СК возбудило дело по факту причинения смерти по неосторожности. Спустя два месяца дело переквалифицировали не по факту, а в отношении одного из медиков.
Фото: Дондей
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