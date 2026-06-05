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В ДТП на трассе Ростовской области пострадали водитель и 16-летний пассажир

В ДТП на трассе Ростовской области пострадали водитель и 16-летний пассажир
Водитель легковушки и 16-летний пассажир пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла 5 июня на автодороге А-270.

Около полудня 62-летний водитель «Чери А21» ехал через Новошахтинск. На разрешающий зеленый сигнал светофора он начал поворачивать налево. Однако во время маневра автомобилист не предоставил преимущество в движении «Опелю Вектра». Из-за этого машины столкнулись. Судя по кадрам с места аварии, у одного автомобиля повреждена передняя часть, а у другого - боковая.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Чери» и его 16-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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