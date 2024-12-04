Главный тренер «Динамо» проявляет интерес к игроку «Ростова» Данилу Глебову

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Наставник «Динамо» Марцел Личка прокомментировал информацию о том, что его команда проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.- Да, он интересен мне, нравятся его качества. Глебов — хороший опорник с российским паспортом, капитан и лидер своей команды, — рассказал Марцел Личка изданию «Матч ТВ».Касательно дальнейших действий в отношении Глебова главный тренер «Динамо» не предоставил конкретной информации. Он отметил, что всё зависит от финансовых возможностей клуба и его способности приобрести нужного игрока. Возможно, «Динамо» столкнулось с той же проблемой, что и «Спартак», когда оба клуба не могли договориться о цене за футболиста.Напомним, что ранее в спортивных изданиях появились сообщения о том, что «Динамо» и «Ростов» ведут переговоры о возможном переходе Данила Глебова. Однако спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поспешил опровергнуть эту информацию. На данный момент никаких трансферов не планируется, по крайней мере, до закрытия зимнего трансферного окна.