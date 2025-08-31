Новости
В Ростове жители ЖК «Красный Аксай» обнаружили сброс сточных вод в реку Дон. Инцидент произошел 30 августа.

По словам жильцов, застройщик некачественно проложил систему водоотведения и канализационно-насосную станцию. Из-за этого все сточные воды из жилого комплекса попадают в реку. Проблема существует уже четыре года.

Жители интересуются, как дом был введен в эксплуатацию с такими нарушениями. Они также хотят знать, кто будет отвечать за нанесенный экологии ущерб.
Фото: соцсцети
