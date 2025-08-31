В Ростовской области сохраняется максимальный уровень пожарной опасности

Фото: соцсцети

МЧС России по Ростовской области сообщает: до конца 31 августа и в течение 1 сентября в регионе установлен пятый, самый высокий, класс пожарной опасности.Жителям напоминают о полном запрете разведения костров, сжигания мусора и травы как в населённых пунктах, так и на открытой местности.Спасатели предупреждают: даже небольшая искра может спровоцировать крупный пожар. При любых признаках возгорания необходимо немедленно звонить по номеру: 112.