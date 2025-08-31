Фото: РостовРу

В конце августа в Ростовской области значительно выросли цены на молочную продукцию. Об этом можно узнать из данных на сайте Ростовстата.По статистике, средняя цена за килограмм сливочного масла составила 1 072 рубля, что на 2 рубля больше, чем неделей ранее.Стоимость творога увеличилась на 54 копейки и теперь составляет 462,68 рубля за килограмм. Сметана подорожала до 370 рублей за килограмм.Сыр вырос в цене меньше всего, но его все равно нельзя назвать дешевым. К концу лета килограмм сыра стоит 925,07 рубля.