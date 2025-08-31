Новости
В Волгодонске полиция арестовала женщину, которая украла деньги у своего знакомого

В Волгодонске полиция арестовала женщину, которая украла деньги у своего знакомого. Об этом проинформировало Главное управление МВД по Ростовской области.

46-летний местный житель обратился в полицию. Он сообщил, что 25 августа с его банковской карты начали исчезать деньги. Выяснилось, что к нему приходила знакомая из Мартыновского района. В ходе беседы она заметила карту, лежащую на столе. Когда хозяин отвлёкся, женщина незаметно взяла её.

Позже мужчина получил SMS-уведомления о списании денег в магазинах. Общая сумма украденных средств составила более четырёх тысяч рублей.

27 августа подозреваемую задержали. На неё завели уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время женщина находится под стражей.
Фото: РостовРу
