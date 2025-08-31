Фото: РостовРу

В центре Ростова-на-Дону продается престижный бизнес-центр «Лига наций». Объявление о продаже было опубликовано 27 августа на одном из интернет-порталов.Бизнес-центр находится на улице Суворова, 91. Он состоит из двух 17-этажных зданий, общая площадь которых превышает 39 тысяч квадратных метров. Объект был введен в эксплуатацию в 2013 году и является частью премиального многофункционального комплекса.Начальная цена продажи составляет 3 миллиарда рублей, что соответствует примерно 76 тысячам рублей за квадратный метр.В здании сделан современный ремонт, оно используется для размещения офисов и торговых площадей. В нем функционируют магазины, рестораны и фитнес-клуб с бассейном. Для посетителей и арендаторов предусмотрен двухуровневый паркинг, рассчитанный на 182 машино-места.По прогнозам на 2025 год, годовой доход от аренды бизнес-центра составит около 269 миллионов рублей. На данный момент занято примерно 84% доступных для аренды площадей. Среди арендаторов – крупные федеральные компании из сферы ритейла, мобильной связи и агробизнеса.Инвесторам обещают предоставить всю необходимую информацию о сделке, включая финансовые показатели и документы, при личной встрече.