Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Юрий Слюсарь взял собаку из ростовского приюта

Юрий Слюсарь взял собаку из ростовского приюта
Юрий Слюсарь взял собаку из ростовского приюта. Об этом он рассказал в соцсетях 31 августа.

На пресс-конференции 28 августа журналистка спросила его о собаке. Он ответил, что это правда.

Собака оказалась девочкой. Её назвали Каштанкой.
Фото: соцсцети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.