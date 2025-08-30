Западный въезд в Ростов обустроили: новая стела и удобный поворот

Фото: Правительство РО

Благоустройство города на западном въезде проводится на кольцевом пересечении улиц Таганрогской и Малиновского. Глава региона Юрий Слюсарь проверил выполнение работ 30 августа.Глава города Александр Скрябин рассказал врио губернатора о ходе работы. На въезде изменили радиус поворота, сделали разгонный карман для удобного съезда, обновили покрытие и разметку, оборудовали тротуары, «умный» пешеходный переход и две остановки.Вместе с дорожными работами здесь появилась стела. Она посвящена мужеству и стойкости российского народа. Её высота — около 20 метров. Композиция в виде трёх соединённых букв «V» символизирует единство и заслуги народа. Между буквами — изображения государственных наград, на постаменте — надпись «Ростов-на-Дону – город воинской славы» и гербы России, области и города.Автор композиции — скульптор Сергей Олешня, архитектор — Юрий Дворников. Установку профинансировал Фонд содействия социально-культурному развитию «Город».Стела уже стала новой точкой притяжения на въезде в город — её видно с разных сторон развязки.Юрий Слюсарь отметил, что необходимо провести озеленение кольца у постамента. По словам главы города Александра Скрябина, кустарники и газон высадят в день осеннего древонасаждения.Идея обновить западный въезд появилась после обращения жителей Октябрьского района к главе региона с просьбой восстановить въездную группу в город. Высадка зелёных насаждений станет завершающим этапом благоустройства и придаст въезду в город законченный вид.