ГК «Ростов-Дон» проиграл «Эсбьергу»

Фото: Гандбольный клуб.

Вице-чемпион России неудачно съездил в Данию – ростовчанки уступили, «-7», и опустились на третье место в своей подгруппе.В первом тайме была равная борьба «мяч в мяч». «Ростов-Дон» какое-то время вёл в счёте. Ближе к перерыву датчанки вырвались вперёд – 13:10. Во второй части вечера ростовчанки не сумели вернуться в игру. Всё решил мощный отрезок, когда «Эсбьерг» забил пять голов подряд. В итоге к финальной сирене отрыв достиг семи голов – 18:25, проигрыш ростовской команды.По личной статистике, лучше других в составе гостей была Грас Заади – 5 голов. У хозяев по 8 мячей забросили Марит Якобсен и Хенни Рейстад.В других матчах игрового дня немецкая «Боруссия» обыграла дома хорватскую «Подравку» - 38:14, московский ЦСКА проиграл датскому «Оденсе» - 21:28, а французский «Метц» был сильнее турецкого «Кастамону» - 30:20.После шести туров «Ростов-Дон» занимает третье место в группе из восьми команд – 8 очков. Лидируют венгерский «Ференцварош» (10) и датский «Эсбьерг» (9).13 ноября подопечные Пера Юханссона сразятся в Хорватии с «Подравкой».