Экс-глава администрации Волгодонска может получить до 10 лет за мошенничество с квартирой

Экс-глава администрации Волгодонска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила, что в суд направили дело в отношении Юрия Мариненко.

Чиновник, задержанный в декабре прошлого года, обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Согласно версии следствия, в период с мая 2016 по октябрь 2025 года, занимая пост начальника МУ МВД России «Волгодонское», Юрий Мариненко систематически предоставлял ложные сведения о своих доходах.

Эти действия привели к тому, что его семья была признана малоимущей и поставлена на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. В результате Мариненко незаконно получил квартиру, оценочная стоимость которой превышает 2,5 миллиона рублей.

Теперь бывшему главе администрации Волгодонска грозит серьезное наказание: лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Фото: администрация Волгодонска
