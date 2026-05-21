У одиннадцати игроков «Ростова» летом истекают контракты

В футбольном клубе «Ростов» подходят к концу трудовые соглашения у одиннадцати игроков.

В числе футболистов с истекающими договорами оказались Хорен Байрамян и Мохаммад Мохеби, а также вратари Хидает Ханкич и Даниил Одоевский.

Кроме того, команду могут покинуть Евгений Чернов, Данила Прохин, Степан Мельников, Даниил Шанталий, Илья Жбанов, Антон Шамонин и Герман Игнатов.

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2025/26 на десятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 33 балла.
