У одиннадцати игроков «Ростова» летом истекают контракты
В футбольном клубе «Ростов» подходят к концу трудовые соглашения у одиннадцати игроков.
В числе футболистов с истекающими договорами оказались Хорен Байрамян и Мохаммад Мохеби, а также вратари Хидает Ханкич и Даниил Одоевский.
Кроме того, команду могут покинуть Евгений Чернов, Данила Прохин, Степан Мельников, Даниил Шанталий, Илья Жбанов, Антон Шамонин и Герман Игнатов.
Напомним, «Ростов» завершил сезон-2025/26 на десятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 33 балла.