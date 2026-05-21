С 1 июня рыбакам Ростовской области разрешат рыбаку на большинстве водоемов

В Ростовской области с 1 июня снимут весенний нерестовый запрет. Теперь рыбаки могут свободно возвращаться на свои привычные места, включая реку Мокрая Чумбурка, Таганрогский залив, участки у гирла Миусского лимана и часть Веселовского водохранилища.С 1 марта по 31 мая у рыболовов-любителей были связаны руки жесткими ограничениями: разрешалась только ловля с берега, вдали от нерестовых зон, с использованием поплавочных или донных удочек, имеющих не более двух крючков.Снятие запрета означает завершение и широкомасштабной операции «Путина-2026», проводившейся с целью охраны нерестующей рыбы. В течение весны инспекторы проводили регулярные рейды на воде, суше, а также контролировали дороги и рынки для пресечения каналов сбыта браконьерской продукции. Для сравнения: в прошлом году ущерб, нанесенный водным биоресурсам области из-за браконьерства, оценивался в 13,7 млн рублей.Где теперь можно ловитьВ список доступных для рыбалки мест включены:- река Аксай и ее притоки;- реки Тузлов, Грушевка и Черкасская (с Махинским лиманом);- река Койсуг;- Дон, Маныч, Мертвый Дон;- Соленое озеро, Таяловское озеро, Цимлянское водохранилище и Кулешовские пруды.Несмотря на массовое снятие ограничений, рыболовам следует помнить о локальных запретах, которые еще действуют:1. Пресноводный рак: вылов запрещен во всех водоемах области до 14 июня.2. Цимлянское водохранилище: полный запрет на ловлю будет действовать до 15 сентября.3. Река Дон: до 15 июня сохраняется запрет на использование блесен на участке от водозабора Семикаракорского консервного завода до острова Раздорского.4. Река Маныч: на участке от устья до запретной зоны Усть-Манычского гидроузла ограничения продлены до 30 июня.Рыболовам рекомендуется внимательно изучать границы запретных зон во избежание административной ответственности.