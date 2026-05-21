Посредник обманул компанию в Ростове, похитив 200 тонн пшена на 3,4 млн рублей

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали 30-летнего жителя Краснодара, который подозревается в крупном мошенничестве. Мужчина, действуя как посредник, похитил 200 тонн пшена, принадлежащих российской коммерческой организации, на общую сумму 3,4 миллиона рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, инцидент произошел в период с апреля по август 2024 года. Подозреваемый, ранее успешно сводивший российского продавца зерна с покупателем из ближневосточной страны, в этот раз обманул обе стороны.По версии следствия, после очередной поставки пшена покупатель перевел деньги посреднику, однако тот не передал средства продавцу. Вместо этого, по данным полиции, он потратил полученную сумму на приобретение других товаров у иной российской фирмы.В результате махинации российская организация понесла ущерб в размере 3,4 миллиона рублей, лишившись 200 тонн своей продукции. «Горе-посредник» был задержан в Ростове-на-Дону. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь жителю Кубани грозит наказание в виде крупного штрафа и лишения свободы на срок до 10 лет.