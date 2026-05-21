В Ростове на улице Шостаковича в ДТП со скутером пострадали два подростка

В Ростове-на-Дону 20 мая на улице Шостаковича случилось ДТП с участием скутера.

По предварительным данным, водитель скутера не уступил дорогу легковому автомобилю, который ехал по главной дороге от переулка Серова в сторону улицы Орской. Произошло столкновение.

Машина получила значительные повреждения, из-за которых, как предполагается, подростки, находившиеся на скутере, влетели в лобовое стекло.

В региональной госавтоинспекции сообщили, что травмы получили 16-летний водитель скутера и его 17-летний пассажир.
Фото: УГИБДД РО
