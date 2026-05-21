Две клиники пластической хирургии оштрафовали в Ростовской области

В Ростовской области оштрафовали две клиники пластической хирургии. Об этом сообщили 20 мая в Росздравнадзоре.Специалисты провели в клиниках проверки и выявили нарушения. В медучреждениях отсутствовал круглосуточный рентгенологический кабинет. Также в одном из медцентров в отделении анестезиологии-реанимации не было преднаркозной палаты и палаты пробуждения.- Арбитражный суд Ростовской области привлек частные медицинские центры к административной ответственности и назначил штраф, - сказано в сообщении.