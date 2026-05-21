Жители Западного в Ростове пожаловались на вонючую воду из крана

На Западном в Ростове жители пожаловались на вонючую воду из крана. Об этом горожане сообщили 21 мая в соцсетях.Как сообщили ростовчане, проблема возникает каждый раз после сильных ливней в Ростове. В этот раз вонь исходит от воды в домах на Маршала Жукова. По словам людей, такую воду пить нельзя.- Каждый раз после дождя вода воняет до тошноты. Куда обращаться с этим вопросом? - интересуются жители.При проблемах с водой также советуют обращаться в водоканал. Они возьмут пробы воды и установят причину неприятного запаха.