ГК «Ростов-Дон» подписал новое соглашение с Анной Сень

Фото: Соцсети Анна Сень

Руководство гандбольного клуба «Ростов-Дон» объявило о продлении контракта с Анной Сень. Эта новость была опубликована в социальных сетях клуба.33-летняя спортсменка, выступающая на позиции левой полусредней, подписала новое соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Всего за свою карьеру Анна Сень провела 39 матчей за клуб «Ростов-Дон», в которых забила 101 мяч. Она выступает за этот клуб с 2011 года.Свой путь в профессиональном спорте Анна начала в 14 лет, когда она играла в Суперлиге за краснодарскую «Кубань». Затем она перешла в подмосковную «Звезду», а после этого — в «Ростов-Дон». Её карьера развивалась успешно, и она получила приглашение от венгерского клуба «Дьер», где провела целый сезон, чтобы получить опыт игры на международном уровне. После этого Анна вернулась в Ростов-на-Дону.У Анны Сень — множество спортивных достижений. Она стала чемпионкой мира среди юниорок в 2008 году, а также лучшим бомбардиром на мировом первенстве в составе сборной России. В её активе также есть Кубок мира 2011 года и Суперкубок Венгрии — 2014.