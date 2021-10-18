Анна Сень признана лучшим игроком ГК «Ростов-Дон» в матче с «Будучностью»

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Сень стала лучшим игроком матча с «Будучностью». Встреча состоялась в столице Черногории 17 октября, а через два дня стали известны итоги голосования среди болельщиков.Анна Сень, играющая в линии обороны, получила больше всего голосов - 62%. В матче гандболистка забила шесть мячей наравне с Грас Заади. Однако последняя, как ни странно, даже не вошла в тройку лидеров. На втором месте оказались Анна Лагерквист и Юлия Манагарова. За них проголосовали 39,5% и 34,5% соответственно.Напомним, Анна является воспитанницей краснодарского ГК «Кубань». В 2015 году перешла в ростовскую команду. Помимо этого, девушка успела выступить за сборные Звенигорода и Венгрии. За свою карьеру спортсменка стала обладателем Кубков мира, Венгрии. Кубок России гандболистка завоевала восемь раз, семь из которых - в составе ростовского клуба. Анна Сень является олимпийской чемпионкой и серебряным призером мировых и российских чемпионатов по гандболу, а с 2008 года входит в состав национальной сборной России по гандболу.