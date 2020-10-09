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Анна Сень признана лучшим игроком ГК «Ростов-Дон» в матче с «Битигхаймом»

Анна Сень признана лучшим игроком ГК «Ростов-Дон» в матче с «Битигхаймом»
Правая полусредняя ГК «Ростов-Дон» Анна Сень признана лучшим игроком в матче с «Битигхаймом». Об этом 13 октября сообщил пресс-центр донского гандбольного клуба.

За Анну Сень проголосовало большинство болельщиков. За встречу 30-летняя гандболистка успела забить восемь мячей немецким соперницам.

Напомним, Анна является воспитанницей краснодарского ГК «Кубань». В 2015 году перешла в ростовскую команду. Помимо этого, девушка успела выступить за сборные Звенигорода и Венгрии. За свою карьеру спортсменка стала обладателем Кубков мира, Венгрии. Кубок России гандболистка завоевала восемь раз, семь из которых - в составе ростовского клуба. Анна Сень является олимпийской чемпионкой и серебряным призером мировых и российских чемпионатов по гандболу, а с 2008 года входит в состав национальной сборной России по гандболу.

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