Гимнаст из Ростова Никита Нагорный передал привет Волгограду, запутавшись в названиях

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Известный олимпийский чемпион Никита Нагорный немного ошибся в названиях, посылая приветствие Волгограду. Уроженец Ростова-на-Дону предположил, что город-герой уже носит имя Сталинград.В интернете распространилась видеозапись, на которой Владислав Гапонцев, волгоградский спортсмен-любитель, встретил Нагорного на футбольном матче в Москве.На видео спортсмен из Ростова решил передать привет городу на Волге.– Волгоград, шлем вам огромный привет! А скоро же город будет называться по-другому, верно? – спросил гимнаст.В ответ Гапонцев объяснил, что пока переименован только аэропорт, который теперь носит имя Сталинград. Олимпийский чемпион признался, что "что-то слышал о грядущих изменениях названия".