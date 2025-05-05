Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Гимнаст из Ростова Никита Нагорный передал привет Волгограду, запутавшись в названиях

Гимнаст из Ростова Никита Нагорный передал привет Волгограду, запутавшись в названиях

Известный олимпийский чемпион Никита Нагорный немного ошибся в названиях, посылая приветствие Волгограду. Уроженец Ростова-на-Дону предположил, что город-герой уже носит имя Сталинград.

В интернете распространилась видеозапись, на которой Владислав Гапонцев, волгоградский спортсмен-любитель, встретил Нагорного на футбольном матче в Москве.

На видео спортсмен из Ростова решил передать привет городу на Волге.

– Волгоград, шлем вам огромный привет! А скоро же город будет называться по-другому, верно? – спросил гимнаст.

В ответ Гапонцев объяснил, что пока переименован только аэропорт, который теперь носит имя Сталинград. Олимпийский чемпион признался, что "что-то слышал о грядущих изменениях названия".
Фото: скриншот
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.