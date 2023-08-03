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Олимпийский гимнаст из Ростова Никита Нагорный может завершить карьеру

Олимпийский гимнаст из Ростова Никита Нагорный может завершить карьеру
Олимпийский чемпион по гимнастике из Ростова задумался о завершении карьеры. Об этом Никита Нагорный рассказал на своей странице в соцсетях 2 августа.

Известный спортсмен признался, что впервые почувствовал бесполезность, находясь в зале. Ростовчанин заявил, что обещал с мужеством принять решение, когда закончить профессиональную карьеру. И теперь, вероятно, время пришло.

- Где-то рядом стучится новый этап моей жизни, но пока не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже, - написал Никита Нагорный.

Ростовский спортсмен стал особенно популярен и знаменит после того, как привез золото с Олимпиады-2020 в Токио. С тех пор гимнаста активно начали приглашать на различные шоу и телепрограммы. Количество подписчиков у него заметно увеличилось.

В 2018 году он женился на гимнастке Дарье Спиридоновой, а летом 2023-го года у пары родился сын.
Фото: соцсети Никиты Нагорного.
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