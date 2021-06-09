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Гандболистку «Ростов-Дона» Валерию Собкало арендует краснодарский клуб

Гандболистку «Ростов-Дона» Валерию Собкало арендует краснодарский клуб
Атакующая ГК «Ростов-Дон» выступит в составе краснодарского клуба. О переходе 20-летней Валерии Собкало в «Кубань» стало известно 11 июня. Спортсменку арендуют на сезон-2021/2022.

Собкало перешла в «Ростов-Дон» из «молодежки» в 2020 году. За последние два года она стала обладателем Кубка и Суперкубка России, а также серебряным призером чемпионата России. В прошедшем сезоне и в матчах за «Ростов-Дон» и «молодежку» девушка забила 151 гол.

Вероятно, Валерию Собкало заменит астраханская гандболистка. Как сообщал Rostov.ru, Екатерина Левша уже перешла в донскую команду. За годы карьеры 28-летняя спортсменка стала чемпионкой России, Франции, серебряным призером Кубка и Суперкубка России, а также обладателем Кубка Франции.

Также в «Кубань» перейдут три гандболистки молодежной донской команды. Это игроки, отвечающие за атаку, - Софья Поршина и Каролина Кашамова и вратарь Алина Николаева. В прошедшем сезоне в составе «молодежки» «Ростов-Дона» они стали серебряными призерами молодежного первенства. Кроме того, девушки активно привлекались главным тренером «Ростов-Дона» Пером Юханссоном к тренировкам основной команды и приняли участие в нескольких играх Суперлиги Париматч.

Теги: ГК Ростов-Дон

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