Гандболистка из Швеции покидает «Ростов-Дон»

Фото: «Ростов-Дон».

Шведская спортсменка Анна Лагерквист покидает гандбольный клуб «Ростов-Дон». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сезон-2021/22 должен был стать последним для шведской линейной в составе донской команды.Карьеру Анна начала в шведской команде «Луги ХФ». В 2017 году она перешла в датский «Нюкебинг», за который играла три года. В сборной Швеции Анна Лагерквист дебютировала в 2011 году в товарищеском матче против норвежек. За национальную команду провела 56 матчей и забросила 81 мяч.Стоит отметить, что многие спортсмены покидают российские клубы. Ранее из «Ростов-Дона» ушла Виктория Борщенко, а из ФК "Ростов" уехали пять легионеров.