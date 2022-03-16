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Гандболистка из Швеции покидает «Ростов-Дон»

Гандболистка из Швеции покидает «Ростов-Дон»
Шведская спортсменка Анна Лагерквист покидает гандбольный клуб «Ростов-Дон». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сезон-2021/22 должен был стать последним для шведской линейной в составе донской команды.

Карьеру Анна начала в шведской команде «Луги ХФ». В 2017 году она перешла в датский «Нюкебинг», за который играла три года. В сборной Швеции Анна Лагерквист дебютировала в 2011 году в товарищеском матче против норвежек. За национальную команду провела 56 матчей и забросила 81 мяч.

Стоит отметить, что многие спортсмены покидают российские клубы. Ранее из «Ростов-Дона» ушла Виктория Борщенко, а из ФК "Ростов" уехали пять легионеров.
Фото: «Ростов-Дон».
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