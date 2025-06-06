Подписчики Вали Карнавал осудили ее за откровенные фото

Фото: СоцСети

Фанаты Вали Карнавал осудили ее новые фото. Снимки появились 5 июня в соцсетях.Девушка решила сделать фото в салоне кабриолета. Наряд она выбрала откровенный: она надела полупрозрачный топ с леопардовым принтом и джинсовые мини-шортики. Специально для фотосессии блогерша их расстегнула.- Ты эту пуговицу иногда хотя бы застегивай, - пишут хейтеры в комментариях.Подписчики решили, что Карнавал выглядит слишком открыто. Однако на негативные комментарии девушка старается не отвечать.Напомним, ранее фанаты уже жаловались на чересчур откровенные публикации ростовчанки. Кто-то считает, что девушка создала «искусственный образ». Некоторые даже скучают по «старой версии» Вали Карнавал.