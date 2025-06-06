Конкурс «Лучший социальный работник 2025» прошел в Ростове-на-Дону

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В преддверии праздника Дня социального работника прошел конкурс «Лучший социальный работник 2025». Участие в торжественном мероприятии приняли министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова, замглавыдминистрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова, директор Департамента социальной защиты населения Виктория Добрицкая.В рамках праздника соцработники из разных районов города продемонстрировали на сцене свои таланты. В этом году мероприятие прошло под девизом: «Добро в нашей крови!». Участники представили видео-приветствия, демонстрирующие их профессиональный путь. В рамках домашнего задания работники раскрыли главную тему события, а в музыкальном конкурсе показали свои вокальные и танцевальные способности. Каждый номер зрители встречали и провожали жаркими аплодисментами.Виктория Чернышова поздравила соцработников с профессиональным праздником и поблагодарила участников конкурса за усердие и заинтересованность в мероприятии.- Вы – настоящие профессионалы своего дела, патриоты своей страны. Поздравляю всех с наступающим праздником и желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и успехов! - поздравила присутствующих Виктория Чернышова.По итогам конкурса абсолютным победителем стал Советский район города. При этом все команды и участники отличились в отдельных номинациях.За выдающийся вклад в развитие Ростова-на-Дону, многолетнюю преданную работу и в честь профессионального праздника, представители социальной сферы города получили заслуженные награды.