Конкурс «Лучший социальный работник 2025» прошел в Ростове-на-Дону
В преддверии праздника Дня социального работника прошел конкурс «Лучший социальный работник 2025». Участие в торжественном мероприятии приняли министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова, замглавыдминистрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова, директор Департамента социальной защиты населения Виктория Добрицкая.
В рамках праздника соцработники из разных районов города продемонстрировали на сцене свои таланты. В этом году мероприятие прошло под девизом: «Добро в нашей крови!». Участники представили видео-приветствия, демонстрирующие их профессиональный путь. В рамках домашнего задания работники раскрыли главную тему события, а в музыкальном конкурсе показали свои вокальные и танцевальные способности. Каждый номер зрители встречали и провожали жаркими аплодисментами.
Виктория Чернышова поздравила соцработников с профессиональным праздником и поблагодарила участников конкурса за усердие и заинтересованность в мероприятии.
- Вы – настоящие профессионалы своего дела, патриоты своей страны. Поздравляю всех с наступающим праздником и желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и успехов! - поздравила присутствующих Виктория Чернышова.
По итогам конкурса абсолютным победителем стал Советский район города. При этом все команды и участники отличились в отдельных номинациях.
За выдающийся вклад в развитие Ростова-на-Дону, многолетнюю преданную работу и в честь профессионального праздника, представители социальной сферы города получили заслуженные награды.