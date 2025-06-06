Квартиры и места для парковки компании из Ростова выставили на торги за 16,7 млн

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В Ростове-на-Дону имущество обанкротившейся оптовой фирмы выставлено на продажу на общую сумму 16,7 млн рублей. Данные о предстоящих торгах опубликованы на специализированном портале, содержащем информацию о банкротствах.На аукционе представлены четыре лота, включающие в себя две квартиры и несколько машиномест, принадлежавших компании-должнику.Первый лот оценочной стоимостью 7,1 млн рублей – это квартира площадью 72,9 квадратного метра, выставленная на продажу.Второй лот – квартира площадью 72,8 квадратного метра, предлагаемая за 6,6 млн рублей. Оба объекта недвижимости расположены в Ростове-на-Дону по адресу: улица 8 Марта, дом № 1/12.Оставшиеся лоты – это четыре парковочных места, разделенные на две группы. Начальная стоимость первых двух машиномест составляет 1,49 млн рублей, а цена оставшихся двух – 1,48 млн рублей.Период подачи заявок на участие в аукционе – с 9 июня по 15 июля. Результаты торгов будут объявлены через два дня после завершения приема заявок.ООО «АКВАМАРИН», зарегистрированное в Ростове в октябре 2007 года, специализировалось на оптовой торговле на комиссионной основе. Фирма была признана несостоятельной из-за накопившейся задолженности перед кредиторами в феврале 2025 года.