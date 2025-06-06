В Ростове разыскивают пропавшего 72-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 72-летнего мужчину. Информации о местонахождении Николая Грязен нет с 6 июня.Мужчина ушел из дома утром и перестал связываться с близкими. Тогда родственники подали заявление о пропаже в полицию. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.Мужчина ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У него глаза темно-карие и волосы с залысиной. Перед выходом Николай был одет в светло-серую кофту, синюю футболку, темно-зеленые штаны с белыми лампасами. На голову он надел черную бейсболку и обул темно-зеленые кроссовки.Если вы знаете, где может находиться Николай Николаевич, позвоните в 112.