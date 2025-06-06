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В Ростове разыскивают пропавшего 72-летнего мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего 72-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 72-летнего мужчину. Информации о местонахождении Николая Грязен нет с 6 июня.

Мужчина ушел из дома утром и перестал связываться с близкими. Тогда родственники подали заявление о пропаже в полицию. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.

Мужчина ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У него глаза темно-карие и волосы с залысиной. Перед выходом Николай был одет в светло-серую кофту, синюю футболку, темно-зеленые штаны с белыми лампасами. На голову он надел черную бейсболку и обул темно-зеленые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Николай Николаевич, позвоните в 112.
Фото: Лиза Алерт
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