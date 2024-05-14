Футбольный клуб «СКА Ростов» сообщил о расставании с двумя игроками
Футбольный клуб «СКА Ростов» сообщил о расставании с двумя игроками. Информацию разместили в социальных сетях 14 мая.
Как рассказало руководство клуба, тренерский состав принял решение расстаться с 31-летним полузащитником Никитой Кашаевым и 30-летним центральным нападающим Андреем Овечкиным. Причины такого решения не сообщаются.
Недавно клуб пополнился молодыми футболистами, поэтому, возможно, руководство решило обновить состав команды.