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Футбольный клуб «СКА Ростов» сообщил о расставании с двумя игроками

Футбольный клуб «СКА Ростов» сообщил о расставании с двумя игроками
Футбольный клуб «СКА Ростов» сообщил о расставании с двумя игроками. Информацию разместили в социальных сетях 14 мая.

Как рассказало руководство клуба, тренерский состав принял решение расстаться с 31-летним полузащитником Никитой Кашаевым и 30-летним центральным нападающим Андреем Овечкиным. Причины такого решения не сообщаются.

Недавно клуб пополнился молодыми футболистами, поэтому, возможно, руководство решило обновить состав команды.
Фото: СКА Ростов соцсети
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