«Ростов» остался на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ по итогам 27-го тура РПЛ

27-й тур чемпионата России по футболу подошел к концу. 25 апреля «Ростов» принимал на своем стадионе «Оренбург». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на 85-й минуте забил форвард Гедеон Гузин.После этого матча «Ростов» остался на десятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 27 очков. В то же время «Оренбург», обыгравший донскую команду, поднялся с 13-го на 11-е место.Лидером чемпионата продолжает оставаться «Краснодар». Команда с Кубани, набравшая 60 очков, уверенно занимает первое место в турнирной таблице.