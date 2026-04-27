Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Ростов» остался на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ по итогам 27-го тура РПЛ

27-й тур чемпионата России по футболу подошел к концу. 25 апреля «Ростов» принимал на своем стадионе «Оренбург». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на 85-й минуте забил форвард Гедеон Гузин.

После этого матча «Ростов» остался на десятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 27 очков. В то же время «Оренбург», обыгравший донскую команду, поднялся с 13-го на 11-е место.

Лидером чемпионата продолжает оставаться «Краснодар». Команда с Кубани, набравшая 60 очков, уверенно занимает первое место в турнирной таблице.
Фото: ФК Ростов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика