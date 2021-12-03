ФК «Ростов» пополнился 17-летним полузащитником

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Абдулло Джебов стал игроком футбольного клуба «Ростов». Спортсмен подписал контракт с «желто-синими». Информация об этом появилась на сайте дончан.В открытых источниках информации о карьере молодого спортсмена пока совсем мало. Однако известно, что 17-летний полузащитник юношеской сборной России ранее выступал в училище олимпийского резерва «Мастер-Сатурн».По словам самого Джебова, переход в ФК «Ростов» - самый важный шаг в его карьере.- Глядя на то, как в клубе работают с молодыми футболистами, какое им оказывают доверие, я не мог отказаться от такого предложения. Буду делать все, что моих силах, чтобы оправдать внимание людей, причастных к моему приходу в клуб, - отметил Абдулло.