Фото: ФК СКА Ростов

Футбольный клуб «СКА Ростов» объявил о пополнении состава тремя новыми игроками. Об этом руководство клуба сообщило в своих социальных сетях.Одним из новичков стал Давид Юрченко, который будет выступать на позиции вратаря. Он уже имеет опыт игры в «Тосно». Свою карьеру Давид начинал в клубе «Титан» Второго дивизиона России. Затем он играл за латвийский «Металлург» и минское «Динамо». С 2008 по 2011 годы Юрченко был голкипером «Крыльев Советов», но в основном составе почти не играл, проводя время в аренде в клубах ФНЛ.Ещё одним новичком стал защитник Опоку Сапсон — 24-летний футболист, который играл за ФК «На спорте», но пока не показал выдающихся результатов.Макинде Эммануэль Олугбенга, 24-летний полузащитник, ранее выступал за команду «Успенское». За свою карьеру он провёл на поле 132 матча и забил 30 голов.