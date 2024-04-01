ФК «СКА Ростов» подписал контракт с новым центральным нападающим

Фото: ФК «СКА Ростов»

Футбольный клуб «СКА Ростов» заключил контракт с 32-летним центральным нападающим. Дмитрий Авраменко будет выступать за донских «армейцев» в этом сезоне Медиалиги. Об этом руководство ФК сообщило в социальных сетях 1 апреля.Дмитрий – профессиональный футболист. За свою карьеру он успел поиграть за множество клубов страны. Свою карьеру начал в 2012 году в составе воронежского «Факела». Затем выступал за «Динамо Брянск», «Металлург Липецк» и т. д.На счету нападающего – более 150 матчей во Второй Лиге. В 2018 году он становился чемпионом дивизиона вместе с «Динамо СПб».