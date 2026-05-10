Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Ростовской области действует режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Скрябин.

Непогода в регионе продлится с 10 по 12 мая. Ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 метров в секунду.

- Для городских, экстренных и коммунальные служб на период праздничных дней введен режим повышенной готовности, - сказано в сообщении.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика