В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Ростовской области действует режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Скрябин.Непогода в регионе продлится с 10 по 12 мая. Ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 метров в секунду.- Для городских, экстренных и коммунальные служб на период праздничных дней введен режим повышенной готовности, - сказано в сообщении.